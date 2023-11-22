УЗ улучшит доступ к горам, рейсы получат ряд изменений: список

"Укрзализныця" планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу уже с 10 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"На этот раз фокус на поездах внутри страны. Здесь мы позаботились прежде всего о доступности горного направления, ведь именно туда в пик сезона направляются на восстановление и отдых семьи наших защитников и защитниц, организованные группы детей и вообще большое количество украинцев", - пишет пресс-служба.
Как отметили в "Укрзализныце", "горы" условно разделяют на два направления: буковельское и славское. Оба направления получили улучшения.
Какие рейсы получат улучшения:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также анонсировала обновление в движении поездов международного направления в 2024 году. Также ожидается, что до конца года запустят онлайн-продажу билетов в Вену.
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