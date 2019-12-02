УЗ планирует в 2020 году повышать цены на билеты каждый месяц

АО "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

В то же время пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок.

"Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.

Напомним, в августе 2019 года председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сказал, что компании планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин.