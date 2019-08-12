УЗ планирует запустить поезд на Берлин

Фото: вокзал (РБК-Украина)

Спрос на международное сообщение растет

АО "Укрзализныця" планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин. Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов в интервью агентству УНИАН.

Кравцов напомнил, что компания в прошлом году перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году. По его словам, поскольку есть спрос со стороны пассажиров, планируется и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится со следующего года", - сказал он.

Кравцов также рассказал, что "Укрзализныця" планирует улучшение сообщения Киева с городами в радиусе двести километров. "Это Черкассы, Житомир, Чернигов. Например, до Черкасс существует электрифицированная линия, но тридцать километров - не электрифицировано. Поэтому в Черкассы поезд курсирует три с половиной часа. Сейчас рассматриваем возможность сокращения времени путешествия до трех и менее часов", - сказал он.

Кроме того, в компании хочу сократить время поездки до Харькова и Львова до четырех с половиной часов. На сегодня время курсирования поезда из Киева по этим направлениям составляет около пяти часов.

В то же время, ускорить проезд до Одессы вряд ли удастся. "На сегодняшний день в Одессу из Киева время курсирования составляет семь часов, потому что железная дорога проложена через Винницу. К тому же, это - грузовое направление, что влияет на скоростные режимы и состояние железнодорожного полотна. К сожалению, пока мы не видим решения, как сократить время курсирования поезда даже до шести часов", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева до Львова.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты.