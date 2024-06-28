УЗ отримала ліцензію і виходить на міжнародний ринок вантажоперевезень

Оператор Ukrainian Railways Cargo Poland отримав можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримав ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі. Це означає, що "Укрзалізниця" виходить на міжнародний ринок вантажоперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці" (УЗ).

"Продовжуємо системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

У відомстві зазначили, що таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Як повідомляє УЗ, в майбутньому компанія планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

