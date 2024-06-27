"Cвітить" чималий штраф. За які порушення можуть покарати пасажирів Укрзалізниці

Правила перевезення громадян чітко визначають, як повинен поводиться пасажир під час користування транспортом. За певні порушення йому можуть виписати штраф.

РБК-Україна розповідає, за які порушення під час поїздки Укрзалізницею, можна отримати штраф.

За які порушення в УЗ можна отримати штраф

Стаття 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання у разі порушення правил користування засобами залізничного транспорту.

Зокрема, пасажирів можуть оштрафувати за пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, скла локомотивів і вагонів. За це порушення передбачено накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-510 грн).

Також пасажирів можуть покарати за куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах. За це порушник може отримати попередження або штраф від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-340 грн).

Також стаття 109 КУпАП передбачає покарання пасажирів за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях.

Таке порушення тягне за собою попередження або накладення штрафу від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 грн).

Як покарають за безквитковий проїзд у потязі

За безквитковий проїзд пасажиру доведеться сплатити вартість квитка у десятикратному розмірі. Наприклад, вартість квитка на 91-й потяг за напрямком Київ-Львів коливається у межах 700 грн (ціна залежить від дня тижня, на яку куплений квиток). Відповідно сума штрафу цьому випадку становитиме понад 7 тис. грн.

Оплатити штраф можна в касах та платіжних терміналах будь-якого банку чи в застосунках мобільного банкінгу.

Додамо також, що пасажири мають право перевозити з собою ручну поклажу вагою до 36 кілограмів, а за об'ємом не більше місткості місць, відведених кожному пасажиру для перевезення ручної поклажі. Пасажири з ручною поклажею, більшою за вказані величини, у вагон не допускаються.