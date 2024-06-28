УЗ получила лицензию и выходит на международный рынок грузоперевозок
Оператор Ukrainian Railways Cargo Poland получил возможность полноценного выхода на европейский рынок ж/д грузоперевозок и получил лицензию железнодорожного перевозчика от правления железнодорожного транспорта Польши. Это означает, что "Укрзализныця" выходит на международный рынок грузоперевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" (УЗ).
"Продолжаем системно работать над евроинтеграцией железной дороги и развитием международных услуг. Получение лицензии – это еще один шаг по созданию полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов", - рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы как перевозчика сконцентрируется на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.
В ведомстве отметили, что таким образом польские и украинские грузоотправители получат услугу перевозки "от двери до двери" и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с разными компаниями.
Как сообщает УЗ, в будущем компания планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435 и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.
Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.
Напомним, что пассажирам, совершающим поездку международным рейсом в Австрию или Венгрию, нужно иметь распечатанный электронный билет.
"Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан", - рассказали в УЗ.
Ранее РБК-Украина сообщало, за какие нарушения пассажиров УЗ могут наказать и каким будет штраф.