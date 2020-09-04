УЗ отменяет остановку поездов в Тернополе

С понедельника, 7 сентября, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости", - говорится в сообщении.
При этом в УЗ добавили, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов.
Напомним, согласно последнему обновлению карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону" карантина.
Кроме того, сегодня Тернопольский городской оперативный штаб принял решение, что в городе с понедельника все будет работать в обычном режиме.