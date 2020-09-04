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УЗ отменяет остановку поездов в Тернополе

Автор: РБК-Украина

С понедельника, 7 сентября, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

  • №21 / 22 Харьков - Трускавец;
  • №12 / 11 Одесса - Львов;
  • №81 / 82 Киев - Ужгород;
  • №49 / 50 Киев - Трускавец;
  • №136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • №108 / 107 Одесса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львов - Херсон;
  • №41 / 42 Днепр - Трускавец;
  • №715 / 716 Киев - Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ добавили, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов.

Напомним, согласно последнему обновлению карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону" карантина.

Кроме того, сегодня Тернопольский городской оперативный штаб принял решение, что в городе с понедельника все будет работать в обычном режиме.

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