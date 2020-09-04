УЗ скасовує зупинку поїздів у Тернополі

З понеділка, 7 вересня, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку ряду поїздів далекого прямування в Тернополі. Таке рішення було прийнято на основі норм постанови Кабінету міністрів та рішень обласних регіональних комісій з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зі станції не будуть продаватися квитки на поїзди сполученням:
"Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці і отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.
При цьому в УЗ додали, що з 00:01 7 вересня поновлюється посадка і висадка пасажирів на станції Острог і Радивилів.
Нагадаємо, згідно з останнім оновленням карантинного зонування, Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину.
Крім того, сьогодні Тернопільський міський оперативний штаб ухвалив рішення, що в місті з понеділка все буде працювати у звичайному режимі.