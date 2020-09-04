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Тернополь отказался усиливать карантин

Тернополь, Пятница 04 сентября 2020 14:01
Тернополь отказался усиливать карантин
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С понедельника в Тернополе все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" карантина. Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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Опубликовано Файне місто Пятница, 4 сентября 2020 года.

Кроме того, продолжат работу школы.

"Мы сохраняем всю сети транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской глава Сергей Надал.

Ему интересно, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.

Отметим, согласно последнему обновлению карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону" карантина.

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Напомним, городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

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