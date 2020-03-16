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УЗ отменяет экспресс в "Борисполь" на период карантина

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 21:29
УЗ отменяет экспресс в "Борисполь" на период карантина
Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

С 00:00 17 марта временно прекращает курсирование рельсовый автобус до "Борисполя"

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта прекращает следование экспресса в аэропорт "Борисполь" на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как сообщается, с 00:00 17 марта временно прекращает курсирование рельсовый автобус до международного аэропорта "Борисполь".

"Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки в ночь с 16 на 17 марта до завершения периода карантина в стране.

Кроме того, в Украине с 17 марта на две недели закрывают пункты пропуска через госграницу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В СНБО отметили, что для украинцев, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

Добавим, что в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.

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