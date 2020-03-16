УЗ скасовує експрес до "Бориспіля" на період карантину

Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)

З 00:00 17 березня тимчасово припиняє курсування рейковий автобус до "Борисполя"

"Укрзалізниця" в ніч з 16 на 17 березня припиняє курсування експреса в аеропорт "Бориспіль" на період карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, з 00:00 17 березня тимчасово припиняє курсування рейковий автобус до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Це пов'язано з падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення в ніч з 16 на 17 березня до завершення періоду карантину в країні.

Крім того, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через держкордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. В РНБО відзначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.

Додамо, що в рамках заходів щодо стримування коронавіруса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Мова йде про автобусних, залізничних та авіаперевезеннях.