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В СНБО рассказали, когда закроют авиа, ж/д и автобусное сообщение на границе

Новости » Общество     14.03.2020 - 15:23
В СНБО рассказали, когда закроют авиа, ж/д и автобусное сообщение на границе
Иллюстративное фото (psu/gov.ua)

Для украинцев, едущих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми

В Украине со вторника, 17 марта, на две недели закрывают пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

При этом, как отметили в СНБО, для украинцев, которые путешествуют собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

"17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - сообщили в СНБО.

Также отмечается, что в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабмин на внеочередном заседании правительства запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что правительство приняло решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии. Эвакуация будет проведена в ближайшее время.

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