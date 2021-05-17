UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЗ открывает новые сообщения между северными областями и Одессой

Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. В обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Кроме этого "Укрзализныця" продлила курсирование экспрессов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков до 24 июня:

  • Поезд № 793/794 из Харькова отправляется в 6:51. Обратно из Днепра - в 18:33.
  • Поезд № 796/795 из Днепра отправляется в 6:23. Из Харькова - в 18:31.

Напомним, с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.

Кроме этого УЗ ведет переговоры о возобновлении скоростного сообщения между Украиной и Польшей.

Также РБК-Украина писало, что с 14 мая начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныцяпоезд