УЗ відкриває нові сполучення між північними областями та Одесою

"Укрзалізниця" відкриває нові повідомлення Чернігова і Сум з Одесою. Потяги почнуть курсувати з середини червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ .

Так, поїзд №213/214 Суми - Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. У зворотному напрямку - по парних числах від 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку - по парних числах.

Крім цього "Укрзалізниця" продовжила курсування експресів №793/794 та №796/795 Харків-Дніпро-Харків до 24 червня: