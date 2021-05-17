УЗ відкриває нові сполучення між північними областями та Одесою
"Укрзалізниця" відкриває нові повідомлення Чернігова і Сум з Одесою. Потяги почнуть курсувати з середини червня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, поїзд №213/214 Суми - Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. У зворотному напрямку - по парних числах від 16 червня.
Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку - по парних числах.
Крім цього "Укрзалізниця" продовжила курсування експресів №793/794 та №796/795 Харків-Дніпро-Харків до 24 червня:
- Поїзд № 793/794 з Харкова відправляється о 6:51. Зворотно з Дніпра - о 18: 33.
- Поїзд № 796/795 з Дніпра відправляється о 6:23. З Харкова - о 18: 31.
Нагадаємо, з 1 червня з України запустять перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.
Крім цього УЗ веде переговори про відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею.
Також РБК-Україна писало, що з 14 травня починає курсування новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.