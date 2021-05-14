УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда: куда можно будет поехать

Первые международные железнодорожные маршруты из Украины запустят уже с 1 июня. Поезда будут курсировать в Венгрию и Австрию.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
Так, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп-Захонь (Венгрия).
Поезда будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участки Захонь-Чоп-Захонь.
Также УЗ открыла продажу билетов на 2 беспересадочных вагона по маршруту Киев-Вена с отправлением из Киева с 1 июня и в обратном направлении из Вены со 2 июня ежедневно.
"Следите за информацией об условиях въезда и действующих ограничений на территории иностранных государств на сайте МИД и соответствующих посольств и путешествуйте безопасно", - написал Криклий.
В то же время, министр отметил, что контроль за соблюдением всех противоэпидемиологических мер будет усилен.
Ранее правительство Турции отменил необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, которые летят из Украины. Решение начнет действовать с 15 мая.
Напомним, Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса.