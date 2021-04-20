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Черногория отменила для туристов из Украины все ограничения, включая ПЦР-тест

Новина українською → Подгорица, Вторник 20 апреля 2021 19:15
Черногория отменила для туристов из Украины все ограничения, включая ПЦР-тест Фото: закат на море (twitter.com/MickeySpajic)
Автор: РБК-Украина

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Об этом в Twitter сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Украины, Республики Беларусь, РФ и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал он.

Напомним, в конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. По его словам, за месяц перечень расширился на девять государств.

Ранее стало известно, что в Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.

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