УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди: куди можна буде поїхати

Перші міжнародні залізничні маршрути з України запустять вже з 1 червня. Поїзди курсуватимуть в Угорщину та Австрію.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.
Так, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп-Захонь (Угорщина).
Потяги курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.
Також УЗ відкрила продаж квитків на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень з відправленням із Києва з 1 червня та у зворотному напрямку із Відня з 2 червня щоденно.
"Слідкуйте за інформацією щодо умов в’їзду та діючих обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС і відповідних посольств та подорожуйте безпечно", - написав Криклій.
Водночас, міністр наголосив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.
Раніше уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Рішення почне діяти з 15 травня.
Нагадаємо, Чорногорія також скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу.