RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди: куди можна буде поїхати

Автор: РБК-Україна

Перші міжнародні залізничні маршрути з України запустять вже з 1 червня. Поїзди курсуватимуть в Угорщину та Австрію.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

Так, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп-Захонь (Угорщина).

Потяги курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.

Також УЗ відкрила продаж квитків на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень з відправленням із Києва з 1 червня та у зворотному напрямку із Відня з 2 червня щоденно.

"Слідкуйте за інформацією щодо умов в’їзду та діючих обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС і відповідних посольств та подорожуйте безпечно", - написав Криклій.

Водночас, міністр наголосив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.

Раніше уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Рішення почне діяти з 15 травня.

Нагадаємо, Чорногорія також скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізницяпоезд