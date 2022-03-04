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УЗ откладывает до утра сегодняшние эвакуационные рейсы из Запорожья

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Пятница 04 марта 2022 19:36
УЗ откладывает до утра сегодняшние эвакуационные рейсы из Запорожья Фото: УЗ откладывает до утра сегодняшние эвакуационные рейсы из Запорожья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця перенесла сегодняшние эвакуационные рейсы из Запорожья на следующее утро. Поезда задерживаются в пути.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Эвакуационные рейсы, назначенные на вечернюю отправку из Запорожья, задерживаются в пути. Посадка на них будет отложена до утра", - пишет пресс-служба.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

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