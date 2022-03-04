ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ відкладає до ранку сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 19:36
УЗ відкладає до ранку сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя Фото: УЗ відкладає до ранку сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця перенесла сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя на наступний ранок. Потяги затримуються у дорозі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Евакуаційні рейси, що призначені на вечірню відправку із Запоріжжя, затримуються в дорозі. Посадка на них буде відкладена до ранку", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Україна
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна