УЗ опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационного поезда на вторник, 24 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за информацией на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше. Изменения вступят в силу с 29 и 30 мая.

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