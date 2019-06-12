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УЗ опровергла слухи об отмене одного из поездов "Интерсити"

Новости » Общество    12.06.2019 - 14:50
УЗ опровергла слухи об отмене одного из поездов "Интерсити"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Информация об отмене Константиновка - Киев оказалась фейком

Слухи об отмене поезда Интерсити+ 712 сообщением Константиновка - Киев не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сообщается, что поезд продолжит курсировать по привычному графику. В то же время распространенная рядом СМИ информация о том, что с 18 июня поезд Константиновка - Киев отменят, не соответствует действительности.

Отметим, поезд отравляется с Киева в 6:12 и прибывает в Константиновку (райцентр в Донецкой области)  в 12:48, в обратном направлении отправляется в 16:20, прибытие в столицу в 23:05.

Ранее региональное СМИ "Славянск деловой" сообщило, что после 18 июня поезд перестанет курсировать из-за профилактики.

Напомним, ранее сообщалоьс, что "Укрзализныця" начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом. Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.

В связи с этим интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время - почти до одного часа, а в межпиковое - превышает один час.

 

 

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Новости Украины УкрзализныцяКонстантиновкаКиев
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