ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ спростувала чутки про скасування одного з потягів "Інтерсіті"

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 14:50
УЗ спростувала чутки про скасування одного з потягів "Інтерсіті"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інформація про скасування Костянтинівка - Київ виявилася фейком

Чутки про скасування поїзда Інтерсіті+ 712 повідомленням Костянтинівка - Київ не відповідають дійсності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Повідомляється, що поїзд продовжить курсувати за звичним графіком. У той же час поширена низкою ЗМІ інформація про те, що з 18 червня потяг Костянтинівка - Київ скасують, не відповідає дійсності.

Зазначимо, поїзд отруюється з Києва о 6:12 і прибуває в Костянтинівку (райцентр в Донецькій області) у 12:48, у зворотному напрямку відправляється о 16:20, прибуття в столицю о 23:05.

Раніше регіональне ЗМІ "Слов'янськ діловий" повідомило, що після 18 червня потяг перестане курсувати через профілактики.

Нагадаємо, раніше сообщалоьс, що "Укрзализныця" почала скасовувати експрес Київ-Бориспіль на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом. Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано декілька рейсів в нічний час і в піковий ранкове і вечірнє.

У зв'язку з цим інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час, майже до однієї години, а в межпиковое - перевищує одну годину.

 

 

Кабмін затвердив стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023 У Києві "замінували" Шевченківський райсуд
Новини України УкрзалізницяКонстантиновкаКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся