УЗ спростувала чутки про скасування одного з потягів "Інтерсіті"

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інформація про скасування Костянтинівка - Київ виявилася фейком

Чутки про скасування поїзда Інтерсіті+ 712 повідомленням Костянтинівка - Київ не відповідають дійсності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Повідомляється, що поїзд продовжить курсувати за звичним графіком. У той же час поширена низкою ЗМІ інформація про те, що з 18 червня потяг Костянтинівка - Київ скасують, не відповідає дійсності.

Зазначимо, поїзд отруюється з Києва о 6:12 і прибуває в Костянтинівку (райцентр в Донецькій області) у 12:48, у зворотному напрямку відправляється о 16:20, прибуття в столицю о 23:05.

Раніше регіональне ЗМІ "Слов'янськ діловий" повідомило, що після 18 червня потяг перестане курсувати через профілактики.

Нагадаємо, раніше сообщалоьс, що "Укрзализныця" почала скасовувати експрес Київ-Бориспіль на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом. Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано декілька рейсів в нічний час і в піковий ранкове і вечірнє.

У зв'язку з цим інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час, майже до однієї години, а в межпиковое - перевищує одну годину.