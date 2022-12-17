УЗ оновила графіки руху поїздів: затримуються понад 40 рейсів

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці. Однак із затримками рухаються понад 40 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Як повідомили в компанії, на ранок суботи 24 рейси рухаються із затримками понад годину, ще 18 - затримуються в межах години. При цьому 23 потяги продовжують курсувати за графіком. Жодних рейсів далекого повідомлення не скасовано.
Так, найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:
Також в УЗ зазначили, що через відставання поїздів від графіка на маршрутах №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро швидкісні потяги Інтерсіті були замінені на потяги зі спальними вагонами.
Нагадаємо, вчора через масовану ракетну атаку Росії було пошкоджено об'єкти енергетики, внаслідок чого в чотирьох областях України знеструмило кілька ділянок залізниці.
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