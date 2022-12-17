УЗ обновила графики движения поездов: задерживаются более 40 рейсов

"Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Как сообщили в компании, на утро субботы 24 рейса двигаются с задержками более часа, еще 18 - задерживаются в пределах часа. При этом 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни одни рейс дальнего сообщения не отменен.
Так, наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
Также в УЗ отметили, что из-за отставания поездов от графика на маршрутах №712 Киев - Краматорск и №732 Киев - Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.
Напомним, вчера из-за массированной ракетной атаки России были повреждены объекты энергетики, вследствие чего в четырех областях Украины обесточило несколько участков железной дороги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.