УЗ оновила графік перевезень на 2025 рік: що зміниться

На "Укрзалізниці" стартував новий графік залізничного руху. Зміни торкнулись не лише поїздів, що курсують територією країни, а і міжнародних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"15 грудня – стартував новий графік залізничного руху на 2024-2025 роки! У міжнародному русі розпочали з Варшави!", - повідомили в компанії.
Згідно з новим графіком:
На українській ділянці маршруту поїзд також проходить через станції Тернопіль, Чортків, Заліщики.
Призначення другої пари поїздів №765/766 - 865/866 на маршруті "Варшава " Рава-Руська - Львів - Чернівці" у новому графіку значно збільшує кількість місць у залізничному сполученні з польською столицею.
"Забезпечення руху на польській ділянці маршруту поїздами PKP Intercity підвищує рівень комфорту для пасажирів", - додали в УЗ.
Водночас зміни дійшли й до сполучення зі столицею Австрії:
Також сполучення "Київ - Відень - Київ" із пересадкою в "Чопі" стане на 3 години швидшим.
Квитки на оновлені рейси доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.
Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд №9/10 "Київ - Будапешт".
Крім того, "Укрзалізниця" запустила новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Зауважимо, що він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня.
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