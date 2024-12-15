УЗ оновила графік перевезень на 2025 рік: що зміниться

"15 грудня – стартував новий графік залізничного руху на 2024-2025 роки! У міжнародному русі розпочали з Варшави!", - повідомили в компанії.

Згідно з новим графіком:

о 05:26 зі станції "Варшава Заходня" відправився поїзд до "Рава-Руської";

до української станції Рава-Руська пасажири поїздом польської залізниці PKP Intercity прибули за графіком о 13:45;

далі відбулася пересадка за узгодженим графіком на дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3, який прямує до Львова та Чернівців.

На українській ділянці маршруту поїзд також проходить через станції Тернопіль, Чортків, Заліщики.

Призначення другої пари поїздів №765/766 - 865/866 на маршруті "Варшава " Рава-Руська - Львів - Чернівці" у новому графіку значно збільшує кількість місць у залізничному сполученні з польською столицею.

"Забезпечення руху на польській ділянці маршруту поїздами PKP Intercity підвищує рівень комфорту для пасажирів", - додали в УЗ.

Водночас зміни дійшли й до сполучення зі столицею Австрії:

о 10:42 з Відня до Чопа вирушив поїзд №143Д. Для збільшення кількості місць у його складі додано один вагон, що забезпечує +70% місць.

Також сполучення "Київ - Відень - Київ" із пересадкою в "Чопі" стане на 3 години швидшим.

Зі станції Чоп пасажири, що прямують до Києва, здійснюють пересадку на нічний поїзд №27/28 "Чоп - Київ".

Він відправляється з пересадкового хабу в "Чопі" о 22:38 і прибуває до столиці України о 10:01.

Квитки на оновлені рейси доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.