УЗ обновила график перевозок на 2025 год: что изменится

"15 декабря - стартовал новый график железнодорожного движения на 2024-2025 годы! В международном движении начали с Варшавы!", - сообщили в компании.

Согласно новому графику:

в 05:26 со станции "Варшава Заходня" отправился поезд до "Рава-Русской";

до украинской станции Рава-Русская пассажиры поездом польской железной дороги PKP Intercity прибыли по графику в 13:45;

далее состоялась пересадка по согласованному графику на дизель-поезд украинского производства ДПКр-3, который следует во Львов и Черновцы.

На украинском участке маршрута поезд также проходит через станции Тернополь, Чертков, Залещики.

Назначение второй пары поездов №765/766 - 865/866 на маршруте "Варшава Рава-Русская - Львов - Черновцы" в новом графике значительно увеличивает количество мест в железнодорожном сообщении с польской столицей.

"Обеспечение движения на польском участке маршрута поездами PKP Intercity повышает уровень комфорта для пассажиров", - добавили в УЗ.

В то же время изменения дошли и до сообщения со столицей Австрии:

в 10:42 из Вены в Чоп отправился поезд №143Д. Для увеличения количества мест в его составе добавлен один вагон, что обеспечивает +70% мест.

Также сообщение "Киев - Вена - Киев" с пересадкой в "Чопе" станет на 3 часа быстрее.

Со станции Чоп пассажиры, следующие в Киев, осуществляют пересадку на ночной поезд №27/28 "Чоп - Киев".

Он отправляется из пересадочного хаба в "Чопе" в 22:38 и прибывает в столицу Украины в 10:01.

Билеты на обновленные рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.