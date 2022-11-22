УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави: подробиці

"У зв'язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня", - повідомили в УЗ.

Придбати ці квитки стало складніше

Квитки на рейс до Варшави тепер продаються виключно онлайн - у додатку "Укрзалізниці", чат-боті та на booking.uz.gov.ua.

Крім того, квитки будуть продаватися у кількості не більше 4 в одні руки.

У компанії зазначили, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

"Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано", - додали в УЗ.