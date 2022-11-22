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УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву: подробности

Фото: УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд Киев-Варшава сразу на две даты. Однако купить билеты можно только онлайн и не более 4 в одни руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В связи с корректировкой графиков сегодня в 8 утра открывается продажа билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря", - сообщили в УЗ.

Купить эти билеты стало сложнее

Билеты на рейс в Варшаву теперь продаются исключительно онлайн - в приложении "Укрзализныци", чат-боте и на booking.uz.gov.ua.

Кроме того, билеты будут продаваться в количестве не более 4 в одни руки.

В компании отметили, что такой шаг существенно снизил возможности перекупщиков и позволил компании дать в открытый доступ на 25% больше билетов.

"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - добавили в УЗ.

Напомним, что АО "Укрзализныця" с 10 ноября перевела полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев-Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

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