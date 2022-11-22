УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву: подробности

"В связи с корректировкой графиков сегодня в 8 утра открывается продажа билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря", - сообщили в УЗ.

Купить эти билеты стало сложнее

Билеты на рейс в Варшаву теперь продаются исключительно онлайн - в приложении "Укрзализныци", чат-боте и на booking.uz.gov.ua.

Кроме того, билеты будут продаваться в количестве не более 4 в одни руки.

В компании отметили, что такой шаг существенно снизил возможности перекупщиков и позволил компании дать в открытый доступ на 25% больше билетов.

"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - добавили в УЗ.