УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву: подробности

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд Киев-Варшава сразу на две даты. Однако купить билеты можно только онлайн и не более 4 в одни руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"В связи с корректировкой графиков сегодня в 8 утра открывается продажа билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря", - сообщили в УЗ.
Купить эти билеты стало сложнее
Билеты на рейс в Варшаву теперь продаются исключительно онлайн - в приложении "Укрзализныци", чат-боте и на booking.uz.gov.ua.
Кроме того, билеты будут продаваться в количестве не более 4 в одни руки.
В компании отметили, что такой шаг существенно снизил возможности перекупщиков и позволил компании дать в открытый доступ на 25% больше билетов.
"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - добавили в УЗ.
Напомним, что АО "Укрзализныця" с 10 ноября перевела полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев-Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.
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