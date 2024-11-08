УЗ назвала найпопулярніший поїзд: куди найбільше їздять українці

Впродовж жовтня 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 2,3 млн пасажирів - на 100 тисяч більше, ніж у вересні (коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень порівняно з літнім сезоном).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що найпопулярнішими рейсами продовжують залишатись:
Тим часом найпопулярнішим маршрутом став напрямок "Львів - Київ - Львів". Впродовж жовтня між цими містами подорожувало 125 тисяч пасажирів.
Згідно з аналізом 10 місяців 2024 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року) в УЗ побачили приріст загальної кількості перевезених пасажирів.
"За 10 місяців 2024 року залізницею скористались 23,3 млн пасажирів, що на 12,7% більше, ніж минулого року", - уточнили у компанії.
Зазначається також, що спеціальні сервіси "Укрзалізниці" за підсумком 10 місяців цього року "перетнули чергову позначку".
"Так, сервісом бронювання квитків для військовослужбовців скористались більш як 100 тисяч військових та членів їх родин. Із них - 16 800 місць було виділено для цих пасажирів саме у жовтні", - розповіли у прес-службі УЗ.
Насамкінець повідомляється, що під час зниження температури й наближення зими традиційно зростають продажі чаю та кави в поїздах.
"За жовтень пасажири придбали 532 тис. порцій напоїв, що трохи більше, ніж у вересні", - зауважили в УЗ.
Уточнюється, що залізничники завершують підготовку рухомого складу та інфраструктури до зимового сезону та продовжують рух за графіком.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
За словами голови правління компанії Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наголосив він.
У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.
2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.
Читайте також, як виглядають оновлені плацкартні вагони УЗ, в яких вже можна їздити, та що відомо про будівництво нових вагонів "Укрзалізниці".
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