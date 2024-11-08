УЗ назвала найпопулярніший поїзд: куди найбільше їздять українці

Які рейси та маршрут УЗ найпопулярніші

В "Укрзалізниці" розповіли, що найпопулярнішими рейсами продовжують залишатись:

поїзд №128 "Запоріжжя - Львів" (перевіз у жовтні 53 тис. пасажирів)

швидкісний поїзд №705/706 "Київ - Перемишль - Київ" (перевіз 51 тис. пасажирів)

швидкісний поїзд №715/716 "Київ - Перемишль - Київ" (перевіз 48 тис. пасажирів)

Тим часом найпопулярнішим маршрутом став напрямок "Львів - Київ - Львів". Впродовж жовтня між цими містами подорожувало 125 тисяч пасажирів.

Як змінилась кількість пасажирів "Укрзалізниці"

Згідно з аналізом 10 місяців 2024 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року) в УЗ побачили приріст загальної кількості перевезених пасажирів.

"За 10 місяців 2024 року залізницею скористались 23,3 млн пасажирів, що на 12,7% більше, ніж минулого року", - уточнили у компанії.

Зазначається також, що спеціальні сервіси "Укрзалізниці" за підсумком 10 місяців цього року "перетнули чергову позначку".

"Так, сервісом бронювання квитків для військовослужбовців скористались більш як 100 тисяч військових та членів їх родин. Із них - 16 800 місць було виділено для цих пасажирів саме у жовтні", - розповіли у прес-службі УЗ.

Насамкінець повідомляється, що під час зниження температури й наближення зими традиційно зростають продажі чаю та кави в поїздах.

"За жовтень пасажири придбали 532 тис. порцій напоїв, що трохи більше, ніж у вересні", - зауважили в УЗ.

Уточнюється, що залізничники завершують підготовку рухомого складу та інфраструктури до зимового сезону та продовжують рух за графіком.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)