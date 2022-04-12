УЗ назначила на завтра два дополнительных Интерсити+

"Укрзализныця" назначила на среду, 13 апреля, два дополнительных поезда Интерсити+. В частности, из Киева в Днепр и из Днепра во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram .

Так, Интерсити Дарница – Днепр отправляется в 8:30. При этом отмечается, что поезд не будет заезжать на вокзал Киев-Пассажирский.

Второй поезд Интерсити отправляется в 17:00 из Днепра во Львов.

Билеты уже можно приобрести на сайте и чат-ботах "Укрзализныци".