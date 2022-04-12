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УЗ призначила на завтра два додаткових Інтерсіті+

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Дніпро, Вівторок 12 квітня 2022 14:12
УЗ призначила на завтра два додаткових Інтерсіті+
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ в Telegram.

Так, Інтерсіті Дарниця-Дніпро відправляється о 8: 30. При цьому наголошується, що поїзд не буде заїжджати на вокзал Київ-Пасажирський.

Другий поїзд Інтерсіті відправляється о 17: 00 з Дніпра до Львова.

Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що з 2 квітня Укрзалізниця призначила новий маршрут, який курсує з Харкова до Трускавця.

Крім того, рух приміських поїздів відновився у Львівській області.

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Укрзалізниця Дніпро Київ Львів
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