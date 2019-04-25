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УЗ назначила еще три дополнительных поезда к пасхальным выходным

Новости » Общество    25.04.2019 - 17:15
УЗ назначила еще три дополнительных поезда к пасхальным выходным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Пасху и майские праздники уже назначены 27 дополнительных поездов

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда к пасхальным праздникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как сообщается, дополнительно назначили поезда  № 219/217  Киев - Ивано-Франковск, №298/297 Киев - Херсон и №204/203 Хмельницкий - Киев. 

В общей сложности на Пасху и майские праздники  уже назначены 27 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила 24 дополнительные поезда на праздники. Запланированы дополнительные пассажирские поезда в направлениях Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.

Кроме того, в конце апреля - начале мая  будет пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая. Согласно закону, выходной в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.

А также Кабмин решил сделать выходным и вторник, 30 апреля, и перенести рабочий день на субботу, 11 мая.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на Пасху будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются дожди. В ночь на 28 апреля дожди и местами грозы пройдут в западных областях страны, днем на западе также периодически дождь и влага облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

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