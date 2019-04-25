УЗ призначила ще три додаткових поїзди до великодніх вихідних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Великдень і травневі свята вже призначені 27 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди до великодніх свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, додатково призначила поїзди № 219/217 Київ - Івано-Франківськ, №298/297 Київ - Херсон і №204/203 Хмельницький - Київ.

У загальній складності на Великдень і травневі свята вже призначені 27 додаткових поїздів і додаткові рейси для п'яти графікових поїздів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила 24 додаткові поїзди на свята. Заплановані додаткові пасажирські поїзди у напрямках Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

Крім того, в кінці квітня - початку травня буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня. Згідно із законом, вихідний у неділю, 28 квітня, на який випадає Пасха, переноситься на понеділок.

А також Кабмін вирішив зробити вихідним і вівторок, 30 квітня, і перенести робочий день на суботу, 11 травня.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на Великдень буде теплою, проте у деяких областях очікуються дощі. В ніч на 28 квітня місцями дощі та грози пройдуть у західних областях країни, вдень на заході також періодично дощ і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську області.