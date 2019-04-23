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Синоптик рассказала о погоде на Пасху

Новости » Общество    23.04.2019 - 11:28
Синоптик рассказала о погоде на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых областях ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине на Пасху 28 апреля будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на западе также периодически дождь и влажная облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую область.

В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

Кроме того, синоптик сообщила, что заморозки из Украины отступают. Завтра в Украине ожидается днем +15-22 градуса.

В Киеве среда будет сухой, солнечной и с температурой воздуха около +20 градусов.

Синоптик рассказала о погоде на Пасху

Ранее сообщалось, что погода в Украине 23 апреля ожидается теплой, ночью ожидаются заморозки и сильный ветер на западе страны.

РБК-Украина писало, что в западных областях ожидаются дожди и сильный ветер. В целом по стране без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

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