Синоптик рассказала о погоде на Пасху

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых областях ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине на Пасху 28 апреля будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на западе также периодически дождь и влажная облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую область.

В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

Кроме того, синоптик сообщила, что заморозки из Украины отступают. Завтра в Украине ожидается днем +15-22 градуса.

В Киеве среда будет сухой, солнечной и с температурой воздуха около +20 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 23 апреля ожидается теплой, ночью ожидаются заморозки и сильный ветер на западе страны.

РБК-Украина писало, что в западных областях ожидаются дожди и сильный ветер. В целом по стране без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.