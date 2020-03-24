УЗ назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

Иллюстративное фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Поезда вывезут украинцев 25 марта

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса на 25 марта назначены еще два специальных поезда. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, "Укрзализныця" назначила еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте УЗ.

Номера рейсов и время отправления из Пшемысля (Перемышль):

№716 / 715 Пшемысль-Киев - отправление 13:10, прибытие 22:17

№706 / 705 Пшемысль-Киев - отправление 15:45, прибытие 00:46

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Латвии и Польши вернулось еще более 1270 украинцев. В частности, вчера поездом из Перемышля прибыли 623 гражданина Украины и 1 иностранец.

До этого стало известно, что компания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для эвакуации украинцев с 23 по 28 марта. Для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто. Кроме того, изучается спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.