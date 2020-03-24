В Украину из Латвии и Польши вернулось еще более 1,2 тыс. граждан

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время медосмотра в этих поездах не было выявлено больных коронавирусом

Из-за распространения коронавируса в мире в Украину из Латвии и Польши вернулось еще более 1270 украинцев. Об этом сообщает прес-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, из Риги эвакуировали 650 человек, среди которых 5 иностранцев с правом проживания в Украине. Также поездом из Перемышля прибыли 623 граждан Украины и 1 иностранец. Во время медосмотра в этих поездах не было выявлено больных коронавирусом COVID-19.

Как отмечается, на сегодня в Украину при содействии дипучреждений вернулось 72 305 граждан.

Напомним, в понедельник, 23 марта, из итальянского города Неаполь вернулись домой еще 178 украинцев в рамках эвакуации из-за вспышки коронавируса. Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

Также из Эстонии двумя авиарейсами вернулись более 200 украинских граждан в рамках эвакуации из-за коронавируса.