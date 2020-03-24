УЗ призначила ще два потяги для евакуації українців з Польщі

Ілюстративне фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Поїзди вивезуть українців 25 березня

Для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу на 25 березня призначені ще два спеціальні поїзди. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, "Укрзалізниця" призначила ще два спеціальні потяги для евакуації українців з Польщі на завтра, 25 березня. Квитки можна придбати виключно на сайті УЗ.

Номери рейсів і час відправлення з Перемишля (Перемишль):

№716 / 715 Пшемисль-Київ - відправлення 13:10, прибуття 22:17

№706 / 705 Пшемисль-Київ - відправлення 15:45, прибуття 00:46

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну з Латвії і Польщі повернулося ще більше 1270 українців. Зокрема, вчора поїздом з Перемишля прибутку 623 громадянина України та 1 іноземець.

До цього стало відомо, що компанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для евакуації українців з 23 по 28 березня. Для бронювання доступні наступні напрямки: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто. Крім того, вивчається попит на рейси з Бангкока, Денпасара, Ла Романа.