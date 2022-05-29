УЗ назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 мая
Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 29 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 29 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам советуют проверять актуальную информацию на сайте компании.
Напомним, "Укрзализныця" с 30 мая добавила еще шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.
Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 27 мая запустила новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка.
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