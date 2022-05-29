УЗ призначила додатковий евакуаційний поїзд на 29 травня
Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 29 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 29 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям радять перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 30 травня додала ще шість рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин. Крім того, будуть ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.
Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" з 27 травня запустила нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка.
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