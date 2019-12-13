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УЗ назначила уже 26 дополнительных поездов на новогодние праздники

Новости » Общество     13.12.2019 - 13:09
УЗ назначила уже 26 дополнительных поездов на новогодние праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего поездов назначено на Западную Украину

"Укрзализныця" уже назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Кроме того, для семи поездов был продлен маршрут. Назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

"В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 тыс. мест. Больше всего рейсов - 15 - предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", - говорится в сообщении.

Полный перечень назначенных поездов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Евгений Кравцов заявлял, что в этом году "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что новый региональный экспресс сообщением Киев-Херсон стартует 8 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 года и назначила 8 новых поездов в популярных направлениях.

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