УЗ назначила дополнительные поезда на Троицу

ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на Троицу. Они будут курсировать в период с 5 по 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что региональные поезда будут курсировать ежедневно по пяти направлениям:

№864 / 866 Неданичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884 / 883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№888 / 887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896 / 895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский.

№880 / 882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

При этом отменяется, что билеты на поезда будут продаваться на 50% мест.

Напомним, 1 июня УЗ возобновила курсирование поездов по 30 направлениям дальнего следования.

Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.