УЗ призначила додаткові поїзди на Трійцю

ПАТ "Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Вони будуть курсувати у період з 5 по 9 червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Повідомляється, що регіональні поїзди курсуватимуть щодня по п'яти напрямках:

№864 / 866 Неданичі, Чернігів - Київ-Волинський;

№884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;

№888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;

№896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.

№880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

При цьому скасовується, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.

Нагадаємо, 1 червня УЗ відновила курсування поїздів по 30 напрямках далекого прямування.

Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.