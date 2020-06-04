УЗ призначила додаткові поїзди на Трійцю

На даний момент призначені поїзди по п'яти напрямках
ПАТ "Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Вони будуть курсувати у період з 5 по 9 червня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Повідомляється, що регіональні поїзди курсуватимуть щодня по п'яти напрямках:
При цьому скасовується, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.
Нагадаємо, 1 червня УЗ відновила курсування поїздів по 30 напрямках далекого прямування.
Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.
Автор: Лера Полищук