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УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости

Одесса, Среда 19 августа 2020 10:02
УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" назначила поезда в Киев и Львов

Ко Дню Независимости из Одессы будут курсировать два дополнительных поезда. Поезда отправятся в Киев и Львов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, 22 и 24 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд №224/223 Одесса-Киев: отправление из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18; отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Рейсы в обоих направлениях 22, 24, 26, 28 и 30 августа также осуществит поезд №168/167 Львов-Одесса: отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23; отправление из Одессы в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

Напомним, дополнительные рейсы Интерсити+ из Киева в Харьков назначила "Укрзализныця" ко Дню Независимости; поезда будут курсировать 21, 22 и 24 августа.

Добавим, УЗ отменила посадку пассажиров в трех городах "красной зоны" карантина; в этих городах также не юудут продавать билеты на 6 поездов.

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Новости Украины ОдессаУкрзализныцяпоездДень независимости Украины
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