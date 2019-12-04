УЗ назначила уже 19 дополнительных поездов на новогодние праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще для семи поездов продлили маршруты

На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

№ 181/182 Киев - Львов. Из Львова в 12:18, прибытие в Киев в 00:02. Из Киева - 00:55, прибытие во Львов в 10:36.

№ 197/198 Киев - Ковель. Из Киева в 06:19, прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля - 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

№ 245/246 Киев - Ворохта. Из Киева в 20:21 и прибытие в Ворохту в 12:02. С Ворохты - 13:51 и прибытие в столицу в 05:28.

№ 202/201 Жмеринка - Киев. Из Жмеринки отправления о20:48 и прибытие в Киев в 00:37. Из Киева в 16:07, прибытие в Жмеринку в 21:30.

№ 216/215 Жмеринка - Киев. Из Жмеринки отправление в 14:20, прибытие в Киев в 19:28. Из Киева в 06:06, прибытие в Жмеринку в 11:31.

№ 210/209 Хмельницкий - Киев. Из Хмельницкого в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20. Из Киева отправление в 16:07, прибытие в Хмельницкий в 22:45.

№ 209/210 Киев - Одесса. Отправление из Одессы 05:07, прибытие в Киев 14:48.

№ 223/224 Киев - Одесса. Из Киева - 07:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы - в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

№ 205/206 Покровск - Харьков. По Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытия Покровская в 22:07.

№ 168/168 Львов - Одесса. Из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

№ 202/201 Львов - Ужгород. Со Львова отправление в 06:43, прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

№ 204/203 Львов - Днепр. Из Львова в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

№ 781/782/774 Черкассы - Киев - Шостка. Отправления из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, из Киева в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостку в 14:36.

№ 797/798 Харьков - Запорожье. Из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, в Запорожье в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

№ 217/218 Киев - Львов. Отправление из Киева в 15:02, прибытие во Львов в 00:09, обратно отправление 01:25, прибытие в Киев в 09:14.

№ 263/264 Киев - Ивано-Франковск. Отправление из Киева в 15:02, прибытие в Ивано-Франковск в 02:43. Отправление из Ивано-Франковска 09:12, прибытие в Киев в 00:02.

№ 221/222 Киев - Каменец-Подольский. Отправление из Киева в 23:59, прибытие в Каменец-Подольского в 08:57. Отправление из Каменец-Подольского 19:04, прибытие в Киев в 04:47.

№ 161/162 Киев - Николаев. Отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:40. Отправление из Николаева 22:13, прибытие в Киев в 12:32

№ 233/234 Киев - Винница. Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы 17:30, прибытие в Киев в 21:20.

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты семи поездов:

№ 72 Запорожье - Киев до Чопа

№ 76/75 Кривой Рог - Киев до Ужгорода

№ 179/192 Днепр - Киев до Львова

№ 243 Ивано-Франковск - Киев до Днепра

№ 180/291 Львов - Киев до Днепра

№ 26/25 Одесса - Львов до Ужгорода

№ 779/780 Сумы - Киев в Виннице

Напомним, Евгений Кравцов заявлял, что в этом году "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки.