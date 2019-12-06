УЗ назначила новый региональный экспресс Киев-Херсон

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продажа билетов уже открыта

Новый региональный экспресс сообщением Киев-Херсон стартует 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд с локомотивной тягой сформирован из 9 вагонов: 5 вагонов с местами для сидения, 3 плацкартных и 1 купе.

Поезд № 767/768 Киев - Херсон будет отправляться из Киева ежедневно, кроме вторника. Из Херсона он будет курсировать с 9 декабря ежедневно, кроме среды.

Экспресс будет отправляться из Киева в 14:29 и прибывать в Херсон в 22:21. Обратно отправляться из Херсона в 05:36 и прибывать в Киев в 13:29. На пути следования предусмотрены остановки на станциях Долинская и Николаев.

Продажа билетов на региональный экспресс № 767/768 Киев-Херсон уже открыта.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 года и назначила 8 новых поездов в популярных направлениях.

Ранее сообщалось, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях. Всего планируют назначить 35 поездов.