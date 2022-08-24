ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЗ до конца года отремонтирует почти 150 км путей: названы направления

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 16:05
УЗ до конца года отремонтирует почти 150 км путей: названы направления Фото: УЗ до конца года отремонтирует почти 150 км путей (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество инфраструктуры – 149,3 километров путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Кроме того, в текущем году силами УЗ будет электрифицировано 56,8 км путей. Основные работы будут сосредоточены на модернизации инфраструктуры в направлении переходов со странами-членами Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца на выезд в более безопасные регионы Украины. Также мы писали, что с 24 августа возобновляется курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.

Напомним, что "Укрзализныця" усилила меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова. Попасть на вокзал можно только через центральный вход. На вокзале заработала комплексная система досмотра багажа пассажиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам