УЗ до кінця року відремонтує майже 150 км шляхів: названі напрямки

"Укрзалізниця" планує до кінця 2022 року побудувати і відремонтувати рекордну кількість інфраструктури – 149,3 кілометрів шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Крім того, в поточному році силами УЗ буде електрифіковано 56,8 км шляхів. Основні роботи будуть зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнами-членами Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит мешканців Нікополя та Марганця на виїзд в більш безпечні регіони України. Також ми писали, що з 24 серпня відновлюється курсування поїзда №745/746 сполученням Київ-Славсько.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Потрапити на вокзал можна тільки через центральний вхід. На вокзалі запрацювала комплексна система огляду багажу пасажирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.