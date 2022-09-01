УЗ изменила график движения поездов Интерсити+: появилось обновленное расписание

Укрзализныця меняет график движения поездов Интерсити+. Большинство из них будут прибывать на перрон станций раньше, до начала комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ
Вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено более чем на 2 часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.
"Следовательно поехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - говорится в сообщении.
Теперь утренний рейс №722 тоже будет прибывать из столицы на 2 часа раньше – в 11:48 вместо 13:14.
Рейс №731 в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.
Как сообщалось, в среду, 24 августа, "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №745/746 сообщением "Киев - Славское".
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