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УЗ изменила график движения поездов Интерсити+: появилось обновленное расписание

Фото: УЗ изменила график движения поездов Интерсити+ (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Наталия Гурковская

Укрзализныця меняет график движения поездов Интерсити+. Большинство из них будут прибывать на перрон станций раньше, до начала комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ

Как будут ходить поезда Интерсити+ после смены графика

Перемышль

Вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено более чем на 2 часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.

"Следовательно поехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - говорится в сообщении.

Харьков

Теперь утренний рейс №722 тоже будет прибывать из столицы на 2 часа раньше – в 11:48 вместо 13:14.

Днепр

Рейс №731 в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.

Поезда, предназначенные или восстановленные во время войны

  • "Винница - Чернигов". Вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, подальше от комендантского.
  • Шостка. Выезд Hyundai Rotem №774 в Киев теперь, как и просили пассажиры, в конце рабочего дня в 17:05, а не в 15:50.
  • Возрожденный в конце летнего сезона "Бойковский экспресс" в Славске предлагает удобное утреннее сообщение "Киев - Львов" с выездом в 06:20 и прибытием уже в 12:02.

Как сообщалось, в среду, 24 августа, "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №745/746 сообщением "Киев - Славское".

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Укрзализныця