УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+: з’явився оновлений розклад

Укрзалізниця змінює графік руху потягів Інтерсіті+. Більшість з них прибуватимуть на перон станцій раніше, до початку комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Вечірнє прибуття до Києва потягу №706 зміщено на понад 2 години раніше - на 19:50 замість 22:06.
"Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - йдеться в повідомленні.
Тепер ранковий рейс №722 теж прибуватиме зі столиці на 2 години раніше - об 11:48 замість 13:14.
Рейс №731 до Києва теж тепер прибуває на півгодини раніше і загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.
Як повідомлялось, у середу, 24 серпня, "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №745/746 сполученням "Київ - Славське".
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