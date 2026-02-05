УЗ готує нові тарифи: для яких вагонів квитки подорожчають, а де ціна не зміниться

В УЗ та Мінрозвитку підготували проєкт змін до правил і тарифів пасажирських перевезень. Зараз розпочинається 30-денне громадське обговорення в онлайн-форматі. У цей період усі охочі можуть подати свої зауваження та пропозиції.

У чому полягає суть змін і як формуватимуться ціни

Як пояснив Перцовський, компанія переходить до моделі динамічного ціноутворення, яка давно використовується в Європі та авіаперевезеннях. Йдеться не про разове підвищення тарифів, а про зміну підходу до формування вартості квитків у преміумсегменті.

Нова система діятиме виключно для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті". Для плацкарту, купе та 2 класу "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні ціни залишаться без змін.

Ціна квитка формуватиметься на основі кількох коефіцієнтів, які можуть як знижувати, так і підвищувати базову вартість.

Сезонність

Перший фактор - період року. Залізничні перевезення мають виражену сезонність: у непікові місяці поїзди часто заповнені лише на 70-80%, тоді як у період свят, канікул чи літніх відпусток попит різко зростає.

У непікові періоди квитки можуть бути дешевшими, а в пікові - дорожчими. Діапазон сезонного коефіцієнта становитиме від 0,85 до 1,2. Це має допомогти рівномірніше розподіляти пасажиропотік і зменшити дефіцит квитків у "гарячі" дати.

День тижня

Другий чинник - день тижня. Найнижчі ціни планують встановлювати у дні зі зниженим попитом, зокрема у вівторок та середу. Натомість у пікові дні - п’ятницю та неділю - вартість квитків буде вищою.

Коефіцієнт дня тижня коливатиметься в межах від 0,9 до 1,2. Таким чином пасажирів заохочуватимуть планувати поїздки у менш завантажені дні.

Дата купівлі квитка

Ще один ключовий елемент - час придбання квитка. Чим раніше пасажир купує квиток, тим вигіднішою буде ціна. Натомість покупка в день відправлення або за кілька днів до поїздки коштуватиме дорожче.

Діапазон цього коефіцієнта - від 1 до 1,3. За даними "Укрзалізниці", наразі близько 30% пасажирів купують квитки в останні два дні перед поїздкою, і нова система має стимулювати більш раннє планування подорожей.

Заповненість поїзда

У перспективі ціна також залежатиме від реальної заповненості вагонів. Якщо місця розкуповуються повільно, вартість може знижуватися. Якщо ж поїзд заповнений на 90-100%, ціна зростатиме.

Коефіцієнт заповненості коливатиметься в межах від 0,8 до 1,2. Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо.

Комфорт вагона

Також передбачено коефіцієнт фірмовості вагона. Нові або модернізовані вагони з вищим рівнем комфорту коштуватимуть дорожче, тоді як старі - дешевше. Це має усунути ситуацію, коли пасажири платять однакову ціну за принципово різну якість перевезень.

Міжнародні поїзди

Крім того, з квітня 2026 року планується індексація тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів - орієнтовно на 20%. Це перша індексація таких тарифів з 2012 року. В інших класах міжнародних поїздів ціни змінювати не планують.

Коли запрацюють нововведення

Більшість нововведень планують запроваджувати у березні-квітні 2026 року. Окремі елементи, зокрема прив’язка ціни до реальної заповненості поїзда, будуть впроваджені після доопрацювання програмного забезпечення.

В "Укрзалізниці" наголошують, що базові тарифи у внутрішньому далекому сполученні не переглядалися з 2021 року, а нова система ціноутворення відповідає міжнародній практиці управління доходами у пасажирських перевезеннях.

Зауваження та пропозиції щодо проєкту наказу слід надсилати на електронну адресу: o.pavlichenko@mtu.gov.ua.